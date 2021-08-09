FLOKI

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

NavnFLOKI

RangeringNo.92

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning9,539,604,875,378.54

Maksimal forsyning0

Total forsyning9,657,067,231,024.48

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000346228649140735,2024-06-05

Laveste pris0.00000002,2021-08-09

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

