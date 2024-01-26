FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

NavnFLIX

RangeringNo.1886

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,00%

Opplagsforsyning250 758 585

Maksimal forsyning1 000 000 000

Total forsyning357 242 302

Opplagsforsyning0.2507%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.49346043293993547,2024-01-26

Laveste pris0.006381846986071449,2025-09-28

Offentlig blokkjedeOMNIFLIX

Loading...