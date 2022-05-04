EVMOS

Evmos is a scalable and interoperable Ethereum, built on Proof-of-Stake with fast-finality.

NavnEVMOS

RangeringNo.5331

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning785,632,037

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high4.5631978576814385,2022-05-04

Laveste pris0.001493821521604825,2025-09-27

Offentlig blokkjedeEVMOS

IntroduksjonEvmos is a scalable and interoperable Ethereum, built on Proof-of-Stake with fast-finality.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...