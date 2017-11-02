ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

NavnETN

RangeringNo.512

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning17,979,817,604.56

Maksimal forsyning21,000,000,000

Total forsyning17,979,817,604.56

Opplagsforsyning0.8561%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.23623399436473846,2017-11-02

Laveste pris0.001296283350169341,2023-12-19

Offentlig blokkjedeETN

