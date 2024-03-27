ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

NavnETHFI

RangeringNo.88

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)16.64%

Opplagsforsyning515,637,788

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.5156%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high8.571552781361902,2024-03-27

Laveste pris0.405753344673152,2025-04-07

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

