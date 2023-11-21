EQB

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

NavnEQB

RangeringNo.1040

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.08%

Opplagsforsyning33,853,344.31722494

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.3385%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.0650397969114989,2024-04-23

Laveste pris0.010829351961722994,2023-11-21

Offentlig blokkjedeARB

IntroduksjonEquilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

