EJS

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

NavnEJS

RangeringNo.6657

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning5,000,000,000

Total forsyning4,935,472,054.28

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.1117755395336668,2021-11-16

Laveste pris0.000030159679581054,2025-09-25

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonEnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
EJS/USDT
Enjinstarter
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (EJS)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
EJS/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (EJS)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...