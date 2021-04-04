DSLA

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

NavnDSLA

RangeringNo.2351

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning5,491,802,965.786027

Maksimal forsyning5,831,304,407

Total forsyning5,709,763,023

Opplagsforsyning0.9417%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.02456772,2021-04-04

Laveste pris0.00000863520097865,2020-05-03

Offentlig blokkjedeETH

