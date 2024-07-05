DORKY

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

NavnDORKY

RangeringNo.4226

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning69,420,000

Total forsyning69,420,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.15920904960381208,2024-10-29

Laveste pris0.002686366670419065,2024-07-05

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonDork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
DORKY/USDT
Dork Lord
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (DORKY)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
DORKY/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (DORKY)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...