DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms.

RangeringNo.226

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.98%

Opplagsforsyning990,085,589.366

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.99%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6208942686973458,2025-07-25

Laveste pris0.15395529441296413,2025-09-27

Offentlig blokkjedeBSC

Loading...