DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

NavnDICE

RangeringNo.1987

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning446,893,115.45

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,999,999

Opplagsforsyning0.4468%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.1508241261083681,2022-08-16

Laveste pris0.002133171298076254,2025-09-01

Offentlig blokkjedeKLAY

IntroduksjonKLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

