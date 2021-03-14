DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

NavnDEGO

RangeringNo.847

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)38.83%

Opplagsforsyning20,997,212.63267069

Maksimal forsyning21,000,000

Total forsyning21,000,000

Opplagsforsyning0.9998%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high33.82069595,2021-03-14

Laveste pris0.426268683664,2020-09-22

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

