DEEPSEEK

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

NavnDEEPSEEK

RangeringNo.2966

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.04%

Opplagsforsyning790,000,000

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.014167991380617766,2025-02-18

Laveste pris0.000172905586265184,2025-09-27

Offentlig blokkjedeBASE

IntroduksjonThe first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.