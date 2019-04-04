CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

NavnCTC

RangeringNo.177

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.54%

Opplagsforsyning491,416,053

Maksimal forsyning600,000,000

Total forsyning549,564,264

Opplagsforsyning0.819%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high8.7069481,2021-03-14

Laveste pris0.125203867478,2020-03-13

Offentlig blokkjedeETH

Loading...