CHRP

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

NavnCHRP

RangeringNo.2606

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning413,029,583

Maksimal forsyning989,982,098

Total forsyning989,982,098

Opplagsforsyning0.4172%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.037145648781512185,2024-03-23

Laveste pris0.000915415480655219,2025-09-28

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonChirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

