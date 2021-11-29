CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

RangeringNo.1045

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,06%

Opplagsforsyning642 492 815

Maksimal forsyning1 243 225 903

Total forsyning1 251 496 593

Opplagsforsyning0.5167%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.7058000107411805,2021-11-29

Laveste pris0.012413606257030118,2025-07-02

Offentlig blokkjedeCHEQ

Sektor

Sosiale medier

