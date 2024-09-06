CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

NavnCA1

RangeringNo.1423

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)32.38%

Opplagsforsyning9,671,260

Maksimal forsyning270,000,000

Total forsyning270,000,000

Opplagsforsyning0.0358%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.7091320800046876,2024-11-01

Laveste pris0.1615430304068605,2024-09-06

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...