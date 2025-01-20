BSX

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

NavnBSX

RangeringNo.1286

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)4.16%

Opplagsforsyning189,477,711

Maksimal forsyning998,000,000

Total forsyning998,000,000

Opplagsforsyning0.1898%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high28940.090264703733,2025-01-20

Laveste pris0.006060071215687439,2025-07-09

Offentlig blokkjedeBASE

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

