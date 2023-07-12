BROCK

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

NavnBROCK

RangeringNo.2163

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.07%

Opplagsforsyning94,951,280.88337019

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.9495%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.3071318856664576,2024-03-13

Laveste pris0.000052978131291244,2023-07-12

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...