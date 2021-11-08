BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

NavnBOO

RangeringNo.1523

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.62%

Opplagsforsyning9,390,930.32215674

Maksimal forsyning13,666,000

Total forsyning9,390,930.32215674

Opplagsforsyning0.6871%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high39.99008268429096,2021-11-08

Laveste pris0.250611104420171,2025-04-06

Offentlig blokkjedeSONIC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...