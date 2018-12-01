BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

NavnBLY

RangeringNo.1596

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning974,999,995.64

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.9749%

Utstedelsesdato2018-12-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.676306,2021-04-04

Laveste pris0.002898288580552685,2023-06-12

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

