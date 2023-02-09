BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

NavnBLUEMOVE

RangeringNo.2194

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning217,500,000

Maksimal forsyning300,000,000

Total forsyning300,000,000

Opplagsforsyning0.725%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.2414166920123846,2023-02-09

Laveste pris0.00222762494102202,2025-09-27

Offentlig blokkjedeAPTOS

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

