BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

RangeringNo.3192

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning106,839,139.0518

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.1068%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.08334376693291244,2025-05-07

Laveste pris0.000493133789044952,2025-09-24

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

