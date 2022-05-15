BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NavnBFIC

RangeringNo.986

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.15%

Opplagsforsyning10,578,424

Maksimal forsyning21,000,000

Total forsyning21,000,000

Opplagsforsyning0.5037%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt2.4 USDT

All-time high44.5205627668438,2022-05-15

Laveste pris0.16099897458104975,2025-04-05

Offentlig blokkjedeBFIC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...