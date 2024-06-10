BEER

$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

NavnBEER

RangeringNo.1858

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning549,761,339,928

Maksimal forsyning0

Total forsyning888,888,888,888

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000579760463489788,2024-06-10

Laveste pris0.000001499377682749,2025-09-01

Offentlig blokkjedeSOL

Introduksjon$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

BEER/USDT
BEERCOIN
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BEER)
--
24 timers mengde (USDT)
--
BEER/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BEER)
--
24 timers mengde (USDT)
--
