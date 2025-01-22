AWARE

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

RangeringNo.3016

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning36,825,134

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.3682%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.08194072435007951,2025-01-22

Laveste pris0.003277281748940964,2025-09-24

Offentlig blokkjedeBSC

