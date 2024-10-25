AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

AI16Z

RangeringNo.377

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)8.08%

Opplagsforsyning1,099,995,219.8689585

Maksimal forsyning1,099,999,958.01

Total forsyning1,099,995,219.8689585

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.479160142705961,2025-01-02

Laveste pris0.001725457772544541,2024-10-25

Offentlig blokkjedeSOL

Introduksjonai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

