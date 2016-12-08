AGRS

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

NavnAGRS

RangeringNo.947

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.09%

Opplagsforsyning29,861,810.83728983

Maksimal forsyning42,000,000

Total forsyning42,000,000

Opplagsforsyning0.7109%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high11.438987598091936,2024-02-25

Laveste pris0.05397609993815422,2016-12-08

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonAgoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

