AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

RangeringNo.1767

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning284,000,000

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,999,997.367606

Opplagsforsyning0.284%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.17722062456540857,2024-12-13

Laveste pris0.007179472930854474,2025-09-26

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...