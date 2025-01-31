MEXC DEX+-serviceavtale

Introduksjon A) Denne DEX-tjenesteavtalen («Avtalen») er en kontrakt mellom deg («du», «din» eller «Bruker») og MEXC Global («vi», «vår», «oss» eller «MEXC»). Den fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer din bruk av MEXCs DEX-produkt (heretter kalt «DEX») og relaterte handelstjenester gjennom mexc.com eller noen av våre tilknyttede nettsteder, programmeringsgrensesnitt eller mobilapplikasjoner (samlet kalt «plattformen»). B) Vilkårene og betingelsene i denne avtalen er utfyllende til brukeravtalen, personvernerklæringen, risikoavsløringen eller enhver annen avtale eller publikasjon som gjelder MEXCs DEX-produkter eller relaterte handelstjenester som kan bli publisert av MEXC fra tid til annen (samlet kalt «Juridiske dokumenter»). Hvis vilkårene i denne avtalen avviker fra vilkårene i de juridiske dokumentene, skal vilkårene i denne avtalen gjelde. Før du bruker våre DEX-produkter og relaterte tjenester, bør du lese denne avtalen og de juridiske dokumentene nøye. C) Ved å bruke MEXCs DEX-produkter og relaterte handelstjenester («Tjenesten» eller «Tjenestene»), anses du for å ha lest, godtatt og fullt ut forstått vilkårene og betingelsene i denne Avtalen og vilkårene angitt i de juridiske dokumentene (inkludert eventuelle revisjoner som kan bli publisert av oss fra tid til annen). Hvis du ikke godtar noen vilkår eller betingelser angitt i denne avtalen eller de juridiske dokumentene, rådes du herved til å slutte å bruke tjenestene umiddelbart. Ved å fortsette å bruke tjenestene anses du for å ha godtatt vilkårene og betingelsene som er angitt i denne avtalen og de juridiske dokumentene i sin helhet ubetinget. D) Vær oppmerksom på at enkelte brukere som bor i spesifikke jurisdiksjoner ikke kan få tilgang til tjenesten, som kan omfatte Nord-Korea, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Fastlands-Kina, Singapore, USA, Storbritannia, Hong Kong, russisk-kontrollerte regioner i Ukraina (for øyeblikket inkludert Krim-, Donetsk- og Luhansk-regionene), Sevastopol og Canada (alProtogether). Listen ovenfor er ikke uttømmende og kan være gjenstand for ensidige endringer av MEXC uten forvarsel til deg.

MEXC DEX+ produkter og tjenester A) Tjenestene består av aggregatorer som lar deg bytte visse digitale aktiva gjennom en rekke blokkjedenettverk («Tredjepartsblokkjeder»). Når MEXC utfører Tjenestene, skal MEXC fungere som en plattform for visning av informasjon og en agent som legger inn en salgs- eller kjøpsordre («Ordre») etter behørig instruksjon fra deg. MEXC garanterer imidlertid ikke at slike ordrer blir fullført, og vi garanterer heller ikke at slike ordrer blir lagt inn i tide. B) Digitale lommebøker kan ha ulike desentraliserte kjennetegn ved blokkjedeteknologi. Disse desentraliserte tjenestene er forskjellige fra bankfinansinstitusjoner. Du forstår og godtar at MEXC ikke er ansvarlig for lagringen av din private nøkkel og seed phrase. Din private nøkkel og huskeregel har blitt overlatt til en behørig autorisert tredjeparts tjenesteleverandør. Du godtar og forstår videre at det er ditt eget ansvar å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til MEXC-kontoen og passordet ditt, og du er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres på MEXC-kontoen din (inkludert, men ikke begrenset til, utlevering av informasjon, frigivelse av informasjon, online-klikking for samtykke eller innsending av ulike regelavtaler, online-fornyelse av avtaler eller kjøp av tjenester, osv.). Du påtar deg fullt ansvar for alle handlinger og uttalelser som gjøres ved hjelp av kontoene og passordene dine C) Du kan koble din personlige digitale lommebok for å bruke MEXC DEX+-tjenester. I slike tilfeller opprettes og lagres den private nøkkelen og den mnemoniske setningen utelukkende under ditt ansvar. Verken MEXC eller noen autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører har tilgang til lommeboken din. Du er alene ansvarlig for alle transaksjoner som involverer lommeboken din, uavhengig av din godkjenning eller autorisasjon. Du påtar deg fullt ansvar for eventuelle konsekvenser som oppstår derav. D) De digitale aktivaene som vises på våre tjenesters fremhevede oppføringer, bestemmes av ulike faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, deres rangering på bransjeanerkjente ataanalyseplattformer for digitale aktiva som coingecko.com, en digital aktivas ytelse på tjenestene, og våre retningslinjer angående de fremhevede oppføringene. Du forstår og aksepterer at vi ikke støtter eller promoterer noen digitale aktiva gjennom noen av de omtalte oppføringene. Vi har rett til å legge til, endre, oppdatere eller fjerne digitale aktiva fra hvilke som helst av de fremhevede oppføringene eller tjenestene etter eget skjønn. E) Du godtar at du skal bruke tjenestene kun til legitime formål, og du skal ikke bruke tjenestene som et medium for manglende overholdelse av gjeldende lover. Du godtar også å overholde denne avtalen, vilkårene for bruk, alle regler, vilkår og eventuelle andre merknader eller relevante avtaler publisert og oppdatert av MEXC fra tid til annen, inkludert kunngjøringer, prosedyreinstruksjoner, risikoavsløringer og andre regler og vilkår. F) Du godtar at tjenesten er en tidlig versjon av produktet og ennå ikke er fullstendig revidert. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap du måtte oppleve, og vi er heller ikke forpliktet til å kompensere eller holdes skadesløse for tapte digitale aktive overfor deg, i forbindelse med bruk av slike prototypeprodukter eller -tjenester.

Gebyrer og avgifter A) I løpet av din tilgang til og bruk av tjenestene kan du pådra deg ulike transaksjonsgebyrer. Transaksjonsgebyrer generert på eventuelle tredjeparts blokkjeder under tjenestene vil bli båret av deg. B) Tredjeparts protokollgebyrer. Det kan også påløpe andre tredjeparts protokollgebyrer som oppstår i forbindelse med din tilgang til og bruk av Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, din overføring av Digitale aktiva. Du er alene ansvarlig for alle disse tredjeparts protokollgebyrene som kan oppstå. C) Servicegebyrer. Vær oppmerksom på at MEXC for øyeblikket ikke krever noen gebyrer («Tjenestegebyrer»), men vi forbeholder oss retten til å kreve deg for Tjenestegebyrer i fremtiden. Vi kan belaste deg visse tjenestegebyrer for å levere tjenestene til deg. Tjenestegebyrene kan være en prosentandel av transaksjonsbeløpet ditt gjennom tjenestene. Vi vil trekke de gjeldende tjenestegebyrene fra transaksjonsbeløpet ditt som betaling for din bruk av tjenestene. Eventuelle tjenestegebyrer skal publiseres på plattformen vår fra tid til annen, og vi forbeholder oss retten til å oppdatere en slik gebyrplan, om noen, etter eget skjønn.

Ansvarsfraskrivelse for risiko A) Tjenestene muliggjør handel med svært kompliserte og volatile finansielle instrumenter, og handel med disse kan utsette deg for en rekke risikoer, inkludert, men ikke begrenset til, cybersikkerhetsrisiko og risiko for tap, og vi anbefaler at du gjør deg selv oppmerksom på de involverte risikoene. Ved å bruke Tjenestene anses du å ha gjort deg kjent med risikoen som er involvert. B) Du forstår og godtar at når du løser inn eller får tilgang til dine digitale aktiva, kan tiden det faktisk tar for deg å motta de digitale eiendelene i din digitale lommebok variere, og de digitale aktivaene som mottas og vises på den digitale lommeboken din vil være endelig. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av det ovennevnte. C) Du samtykker i at du skal bære alle tap som følge av din egen feil, inkludert, men ikke begrenset til: ikke å være i samsvar med transaksjonsinstruksjonene, ikke å gjennomføre rettidige transaksjoner via våre tjenester, glemme eller lekke sikkerhetsinnstillinger for kontoen, knekte passord, at datamaskinen din blir invadert eller hacket av andre, og/eller å oppgi feil adresse for å overføre eller motta digitale aktiva. D) Ved å bruke tjenesten ved å koble til en lommebok som ikke er kontrollert av MEXC eller dets autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører, godtar du at du er ansvarlig for alle konsekvenser og alt ansvar som følge av transaksjoner som stammer fra eller er knyttet til den. Verken MEXC eller dets autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører skal være ansvarlige for tap, skader eller uautoriserte transaksjoner som oppstår derav. E) Du forstår og godtar at når du bruker tjenestene, kan du få tilgang til og bruke tredjeparts blokkkjeder. MEXC skal ikke holdes ansvarlig for noen form for tap forårsaket av din bruk av eller tilgang til tredjeparts blokkjeder. MEXC skal ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av kontraktssårbarheter, hackinghendelser, suspensjon, avslutning eller avslutning av virksomhet, konkurser, unormal suspensjon, eller opphør av tredjeparts blokkjedeoperasjoner eller andre potensielle risikoer. Videre godtar du å bære alle tap du måtte lide som følge av de nevnte risikoene. Hvis du lider tap som følge av de nevnte risikoene, forstår og godtar du at alle digitale aktiva som kan lagres i din digitale lommebok kan gå tapt permanent. F) Tjenesten kan også inneholde lenker eller funksjonalitet for å få tilgang til eller bruke tredjeparts nettsteder («tredjepartsnettsteder») og applikasjoner («tredjepartsapplikasjoner»), eller på annen måte vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, tjenester, applikasjoner eller materialer fra tredjeparter («tredjepartsmateriale»). Eventuelle lenker til tredjepartsnettsteder i tjenestene betyr ikke at MEXC støtter noen produkter, tjenester, informasjon og ansvarsfraskrivelser gitt deri, og MEXC garanterer ikke nøyaktigheten til informasjonen som finnes der. Når du klikker på en lenke til, eller får tilgang til og bruker, et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapplikasjon, selv om vi kanskje ikke advarer deg om at du har forlatt tjenestene våre, er du underlagt vilkårene og betingelsene (inkludert personvernregler/merknader) til en annen nettside eller destinasjon. Slike tredjepartsnettsteder, tredjepartsapplikasjoner og tredjepartsmaterialer er ikke under kontroll av MEXC, og kan være "åpne" applikasjoner der ingen regress er mulig. MEXC er ikke ansvarlig for tredjepartsnettsteder, tredjepartsapplikasjoner og tredjepartsmateriale. MEXC gir lenker til disse tredjepartsnettstedene og tredjepartsapplikasjonene kun som en bekvemmelighet og verken vurderer, godkjenner, overvåker, støtter, garanterer eller gir noen representasjoner med hensyn til tredjepartsnettsteder eller tredjepartsapplikasjoner, eller deres produkter eller tjenester eller tilhørende tredjepartsmateriale. Du bruker alle lenker på tredjepartsnettsteder, tredjepartsapplikasjoner og tredjepartsmaterialer på egen risiko. MEXC skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap forårsaket av din bruk av slike tredjepartsprodukter og -tjenester på tredjepartsnettsteder og tredjepartsapplikasjoner. MEXC og alle tredjepartsnettsteder og tredjepartsapplikasjoner er uavhengige juridiske enheter, og denne avtalen skal ikke utgjøre noen form for makt, partnerskap eller samarbeidsforhold mellom partene. MEXC og hvert enkelt tredjepartsnettsted og tredjepartsapplikasjon skal være ansvarlig for deres respektive krav, gjeld og tvister som oppstår fra utførelsen av deres respektive kontrakter og avtaler. G) Tredjeparts blokkjedefeil. Du forstår og godtar at hvis MEXC eller en tredjeparts blokkjede ikke fungerer ordentlig eller tjenestene blir avbrutt på grunn av følgende forhold, og du ikke kan bruke tjenestene eller ikke kan gi kommandoer eller utføre relaterte operasjoner eller transaksjoner, inkludert uten begrensning: feil, forsinkelse, avbrudd, systemmangel på respons, forsinket systemrespons eller andre unormale og/eller uventede omstendigheter, kan ikke MEXC holdes ansvarlig for eventuelle tap. Disse omstendighetene inkluderer, men er ikke begrenset til: Tredjeparts blokkjede(r) suspenderer, avbryter og/eller avslutter sin virksomhet, stenger og/eller suspenderer eller avslutter tjenestene unormalt;

Tjenestesuspensjon på grunn av vedlikehold som annonsert av MEXC eller tredjeparts blokkjede;

Systemet mislykkes i å overføre data;

Force Majeure-hendelser som fører til suspensjon av tredjeparts blokkjeden;

Tredjeparts blokkjeders tjenesteavbrudd eller forsinkelse som oppstår som følge av hacking, datavirus, tekniske justeringer eller feil, nettstedoppgraderinger, bankproblemer, midlertidige nedleggelser som følge av juridiske eller offentlige forskrifter; etc;

Tredjeparts blokkjeders tjenesteavbrudd eller forsinkelse forårsaket av at datasystemet er skadet, defekt eller ute av stand til å fungere normalt;

Tap som oppstår fra tekniske problemer som ikke kan forutsies eller løses av eksisterende teknologi i bransjen;

Tap du eller andre tredjeparter lider som skyldes feil eller forsinkelse til tredjeparten;

Tap du eller andre tredjeparter lider som oppstår som følge av endringer i lover, forskrifter og/eller offentlige pålegg;

Tap du eller andre tredjeparter lider som oppstår fra Force Majeure-hendelser forårsaket av uforutsigbare, uunngåelige og/eller uløselige objektive omstendigheter. Du forstår og godtar at de nevnte årsakene kan føre til unormale transaksjoner, prissvingninger, markedssvingninger, markedsavbrudd og andre mulige unormale omstendigheter. Du forstår også at risikoavsløringen her ikke er og kan ikke være omfattende eller uttømmende. MEXC kan nekte å utføre kommandoene dine basert på de faktiske omstendighetene. Videre forstår og godtar du at MEXC ikke skal være ansvarlig for tap som oppstår fra eller relatert til noen av de ovennevnte omstendighetene. En spesiell påminnelse: Ved å bruke våre tjenester anses du å ha samtykket i å håndtere de potensielle risikoene ved dette selv, vurdere verdien og risikoen ved investering i digitale aktiva, og bære den mulige økonomiske risikoen ved å miste alle investeringene dine. Du anses å ha samtykket til å ta hensyn til dine egne økonomiske forhold og risikotoleranse før du utfører marginhandel, og du erkjenner tydelig risikoen ved investering i digitale aktiva. Du forstår at du kan tjene penger eller lide tap når du driver med marginhandel i digitale aktiva. Risikopåminnelsen i denne avtalen viser ikke alle risikoer involvert i marginhandel av digitale aktiva. Du rådes herved til å ha en klar forståelse av dette, og å bli påminnet om at en slik investering kan innebære høy risiko og fornuftig investering anbefales.

Ingen økonomiske råd A) Du erkjenner at din bruk av tjenestene våre på vår plattform er helt og holdent frivillig opptreden av deg basert på din egen økonomiske situasjon og din kunnskap om de relevante risikoene, som begge ikke er relatert til oss og noen tredjepart på noen som helst måte. B) All handel med deg som vi foretar, vil være på en «execution-only», «ikke-rådgitt» og «som den er»-basis. Du skal stole på din uavhengige vurdering for investeringene dine, og du har ikke rett til å be oss om å gi deg investeringsråd knyttet til transaksjoner. MEXC har ikke, og er ikke forpliktet til, å gi deg investeringsråd.

Begrenset ansvar A) MEXC garanterer ikke ytelsen til tjenesten, og du er ansvarlig for å utføre din egen due diligence når du bruker tjenestene våre. Du erkjenner og godtar at tapet eller ansvaret forårsaket av enhver risiko involvert i din bruk av tjenestene vil bæres av deg utelukkende, og MEXC vil ikke bære noe ansvar i det samme. Du erkjenner at du kan pådra deg tap når du deltar i DEX-handel, og du godtar å bære alle slike tap utelukkende. B) Du erkjenner og samtykker i at du er ansvarlig for alle forpliktelser, tap eller kostnader av noe slag eller art som kan påløpe oss som følge av at du unnlater å oppfylle noen av dine forpliktelser, samt i forbindelse med at MEXC handler i samsvar med dine ordrer eller på en slik måte som er tillatt i henhold til denne avtalen, brukeravtalen og andre regler eller avtaler som gjelder bruk av våre tjenester som vi kan publisere fra tid til annen. C) Du godtar og erkjenner at vi ikke vil ha noe ansvar overfor deg i forhold til tap, kostnader eller utgifter som du lider som følge av at du ikke er i stand til å utføre en transaksjon eller enhver årsak utenfor vår rimelige kontroll og hvis virkning er utenfor vår rimelige kontroll å unngå. D) Du forstår og godtar at MEXCs samlede ansvar ikke skal overstige tjenestegebyrene MEXC mottatt fra deg.