P2P-betalingsmåter

P2P betalingsmåte: Når du selger kryptoer, vil den ekstra betalingsmåten vises til kjøpere som et av dine aksepterte betalingsalternativer. Sørg for at navnet på betalingskontoen din samsvarer med det bekreftede navnet ditt på MEXC. Du kan legge til opptil 10 betalingsmåter.