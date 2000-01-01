MEXC MasterCard
La oss søke om et MEXC MasterCard og fylle det opp med kryptosaldoen din
Søknadsregler
Søk nå
1
Globalt forbruk
Søk nå
1
Bruk det til egen netthandel over hele verden
Fyll på med kryptosaldoen din når som helst
Lag et kort i bare 3 trinn
Søk på nett
For å søke om MasterCard online via MEXC-nettstedet, må du fullføre avansert KYC og oppgi pass og personlig bilde.
Aktiver online
Etter at søknaden er godkjent, kan du aktivere ditt MEXC MasterCard online og fylle på kortet gjennom din MEXC-konto.
Kort er klart
Ditt MEXC MasterCard er nå aktivert. Du kan bruke MEXC MasterCard til forbruk.
Fordeler
Enklere
Søk på nett, ingen timeavtale nødvendig.
Det virtuelle kortet kan brukes umiddelbart.
Mer sikker
3D Secure (3DS) sikrer sikkerheten for transaksjonene dine.
Motta sanntidsvarsler på smarttelefonen din for hver transaksjon, og ha alltid oversikt over pengestrømmen din.
Mer praktisk
Dette kortet støtter netthandel over hele verden via MasterCard-nettverket.