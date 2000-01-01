Lag et kort i bare 3 trinn

Søk på nett For å søke om MasterCard online via MEXC-nettstedet, må du fullføre avansert KYC og oppgi pass og personlig bilde.

Aktiver online Etter at søknaden er godkjent, kan du aktivere ditt MEXC MasterCard online og fylle på kortet gjennom din MEXC-konto.