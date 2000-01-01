MEXC partnerskapsprogram innen likviditet
Bli en del av det globale nettverket av dyktige P2P-tradere som driver MEXC
Eksklusivt program for proaktive P2P-tradere
Legg ut konkurransedyktige annonser, hold markeder likvide og styrk MEXC-økosystemet for å låse opp garanterte månedlige belønninger.
Få fart på P2P-virksomheten din med oss
Få månedlige belønninger på opptil 1000 USDT for å tilby likviditet på MEXC P2P
Fordeler
Garanterte månedlige belønninger
Hold deg aktiv, legg ut annonser og sørg for likviditet til konkurransedyktige priser. Få faste USDT-utbetalinger hver måned basert på resultatene dine.
Økt synlighet
Få prioritert plassering i P2P-markedsplassen for å øke ordreflyten og øke handelseksponeringen din.
Dedikert kontostøtte
Få direkte tilgang til en regional MEXC-representant for onboarding, tvisteløsning og personlig service.
Hvordan tjene penger
Forbli aktiv, hold annonsene dine konkurransedyktige og oppretthold jevn ytelse for å låse opp høyere utbetalinger.
Øk aktiviteten
Hold deg regelmessig på nett for å øke annonsenes rekkevidde og engasjement.
Øk konkurranseevnen til annonser
Tilby bedre priser for å tiltrekke flere kjøpere og drive handler.
Øk fullføringsraten
Oppretthold raske responstider og god service for å vinne brukernes tillit.
Jo mer du bidrar, desto mer tjener du.
Du kan tjene opptil 1000 USDT per måned, og det endelige belønningsbeløpet varierer fra marked til marked og kan være gjenstand for gjennomgang.
Hvem kan søke?
En aktiv P2P-trader Ønsker å opptjene stabile månedlige belønninger ved å legge ut regelmessige annonser
En selger på en annen børs Søker bedre synlighet og insentiver
En individuell trader Klar til å gå fra 'taker' til 'maker' og begynne å tjene på annonseaktivitet.
En partner for markedsvekst Hjelpe brukere med å få tilgang til organisk volum i P2P-økosystemet vårt
Klar til å begynne å tjene penger med MEXC?
Hvordan fungerer det?
1
Søk
Fyll ut søknadsskjemaet og legg ved bevis på handelsaktivitet fra en annen plattform, inkludert nylig handelsvolum. Dette hjelper oss med å vurdere din erfaring og pålitelighet.
2
Søknadsgjennomgang
Teamet vårt gjennomgår søknader ukentlig. På grunn av programbegrensninger aksepteres bare et begrenset antall selgere for hvert marked for å opprettholde belønningenes bærekraft.
3
Godkjenne og onborde
Søknader vurderes ukentlig. For å opprettholde programmets integritet er deltakelsen begrenset til et utvalgt antall selgere per region.
4
Begynne å tjene
Begynn å legge ut salgsannonser regelmessig til konkurransedyktige priser for å forbli kvalifisert og motta dine månedlige likviditetsbelønninger.
Utforsk MEXCs likviditetspartnerprogram
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte den dedikerte MEXC-representanten direkte.
