MEXC P2P-selgerprogram
Bli med i et globalt nettverk av topp P2P-tradere og nyt eksklusive fordeler etter hvert som du vokser.
I tillegg til 0 P2P-handelsgebyrer kan selgere på forskjellige nivåer nyte godt av flere fordeler.
ForhandlerportalDriv P2P-virksomheten din som en proff – alt på ett sted. Få tilgang til avanserte verktøy for å administrere annonser, spore bestillinger og optimalisere resultatene dine.
Verifisert merkeBygg umiddelbar tillit. Skill deg ut med et verifisert merke ved siden av handelsnavnet ditt og tiltrekk deg flere verdifulle kjøpere.
Dedikert kundeserviceFå prioritert støtte, døgnet rundt. Vår dedikerte handelskanal sørger for at du aldri må vente når en handel står på spill.