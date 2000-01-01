MEXC P2P-selgerprogram

Bli med i et globalt nettverk av topp P2P-tradere og nyt eksklusive fordeler etter hvert som du vokser.

Fordeler med selgere

I tillegg til 0 P2P-handelsgebyrer kan selgere på forskjellige nivåer nyte godt av flere fordeler.

Verifisert kjøpmann
Verifisert
Prime
Legacy
Får et spesielt merke
Tilgang til selgerportalen
Integrer handel via vårt API
Oppgraderte fordeler
BIZ Merchant
BIZ
Tilpasset avatar for merkevarebygging
Maks 0 ventende ordrer
Høy prioritet for selgerstøtte
Innskuddskrav varierer etter land/region, fiatvaluta og lokale risikopolicyer.

Vi tilbyr:

Forhandlerportal

Driv P2P-virksomheten din som en proff – alt på ett sted. Få tilgang til avanserte verktøy for å administrere annonser, spore bestillinger og optimalisere resultatene dine.
Verifisert merke

Bygg umiddelbar tillit. Skill deg ut med et verifisert merke ved siden av handelsnavnet ditt og tiltrekk deg flere verdifulle kjøpere.
Dedikert kundeservice

Få prioritert støtte, døgnet rundt. Vår dedikerte handelskanal sørger for at du aldri må vente når en handel står på spill.

Sammenligning av fordeler

Søk om å bli med i MEXC P2P-forhandlerprogrammet

Før du kan få tilgang til selgerverktøy, synlighetsfordeler og nivådelte belønninger, må du oppfylle følgende grunnleggende krav.
SMS-bekreftelse
E-postbekreftelse
Avansert KYC
Relevant erfaring med P2P-handel
Bekreftelse kreves
Viktig merknad: Det er ikke garantert at søknaden blir godkjent å sendes inn. Hver søknad blir vurdert basert på samsvarshistorikk, handelsatferd og overholdelse av plattformregler. Å oppfylle minimumskriteriene alene garanterer ikke aksept. Kontoer involvert i svindel, falsk handel eller brudd på retningslinjene vil umiddelbart bli diskvalifisert. Gjennomgangstid: Søknader behandles vanligvis innen 7 virkedager. Sørg for at e-post- og appvarsler er aktivert for å motta oppdateringer.

OSS

Hvorfor må jeg fullføre avansert KYC-verifisering for å søke om selgerstatus?

For å opprettholde et sikkert og kompatibelt handelsmiljø, må alle MEXC P2P-forhandlere fullføre avansert KYC-verifisering. Dette sikrer tillit, åpenhet og en trygg opplevelse for selgere og kjøpere.