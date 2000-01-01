Følg veiledningen og fullfør ditt første P2P-kjøp av et hvilket som helst beløp for å motta en 3 USDT futures-bonus.
Akkumuler minimum 100 USDT i P2P-kjøp innen 7 dager etter ditt første kjøp for å motta en 8 USDT futures-bonus.
Fullfør en spothandel for et hvilket som helst beløp for å motta en 1 USDT Futures Bonus.
Fullfør en futures-handel for et hvilket som helst beløp for å motta en Futures Bonus på 3 USDT.
Inviter venner til å registrere seg på MEXC. Hvis vennen din samler 100 USDT i P2P-kjøp innen 7 dager etter registrering, vil både du og vennen din motta en 5 USDT Futures Bonus.
Nye brukere har en sjanse til å dele en belønningspool på 10,000 USDT for å kickstarte handelsreisen.