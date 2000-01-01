Regler for hendelse

1 . Vi vil kontakte vinnerne på e-post for å få informasjon om forsending

2 . Kvalifisering vil bli bekreftet etter at arrangementet er avsluttet. Brukere som ikke oppfyller plasseringskravene vil ikke kvalifisere for belønninger.

3 . Kun innskudd foretatt via bankkort/kredittkort, bankoverføringer eller fiat-innskuddsfunksjoner er kvalifisert for denne begivenheten.

4 . Nye brukere er de som har registrert seg på MEXC for første gang etter at arrangementet starter.

5 . Innskuddsbeløpene til gyldige inviterte, foretatt med bankkort/kredittkort, bankoverføringer eller fiat-innskuddsfunksjoner, vil bli konvertert til den tilsvarende USDT-verdien på innskuddstidspunktet og telt mot poengsummen din på topplisten.

6 . MEXC vil nøye vurdere alle brukere. Enhver bruk av tekniske metoder, som skript, roboter, gjentatte handlinger eller automatisering for kontoregistrering eller aktivitet, vil resultere i umiddelbar diskvalifikasjon. Denne regelen gjelder selv om upassende metoder bare brukes på bestemte stadier av registrering eller deltakelse. I tillegg vil brukere som deltar i villedende SEO-aktiviteter, spesielt med søkeord som «MEXC Buy», «MEXC Login», «MEXC Official» eller «MEXC OTC» også bli diskvalifisert fra arrangementet.

7 . Disse reglene trer i kraft . MEXC forbeholder seg retten til å gjennomgå arrangementets vilkår og iverksette nødvendige handlinger, inkludert mot brukere og deres eiendeler, i tilfeller av ondsinnet oppførsel eller misbruk av plattformen.

8 . Alle deltakere må strengt overholde MEXCs vilkår for bruk. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver bruker som er involvert i svindel eller upassende oppførsel under arrangementet, inkludert registrering av flere kontoer eller andre aktiviteter relatert til ulovlige eller uredelige formål.

9 . MEXC beholder de endelige tolkningsrettighetene for disse vilkårene. Vær oppmerksom på at disse vilkårene kan bli revidert, eller arrangementet kan bli avlyst uten forvarsel. Hold deg informert ved å sjekke oppdateringer til disse vilkårene og arrangementsdetaljene regelmessig.