1.Dette arrangementet er kun åpent for brukere som har fullført KYC-verifisering. Du kan sjekke bekreftelsesstatusen din her.
2.Denne hendelsen er kun åpent for brukere som kjøper krypto med JPY via kreditt-/debetkort eller bankoverføring.
3.Nye brukere er de som aldri har gjort noen innskudd på MEXC. Gjør ditt første kryptokjøp på minst tilsvarende 100 USDT for å motta 10 USDT. Belønningene er begrenset til 400 brukere, og de blir tildelt etter først til mølla-prinsippet.
4.Hver uke rangeres brukerne basert på deres totale kryptokjøp gjort i JPY via kreditt-/debetkort eller bankoverføring, med beløpet konvertert til USDT-ekvivalenten. De 10 beste brukerne vil motta cashback-belønninger som følger: 1. plass får 300 USDT, 2.–3. plass får 150 USDT hver, og 4.–10. plass får 50 USDT hver. Ved uavgjort i kjøpsbeløp vil rangeringen bli bestemt av antall transaksjoner, der brukere som har gjort flere transaksjoner rangeres høyere.
5.Kvalifisering vil bli bekreftet etter at arrangementet er avsluttet. Brukere som ikke oppfyller plasseringskravene vil ikke kvalifisere for belønninger.
6.MEXC vil nøye vurdere alle brukere. Enhver bruk av tekniske metoder, som skript, roboter, gjentatte handlinger eller automatisering for kontoregistrering eller aktivitet, vil resultere i umiddelbar diskvalifikasjon. Denne regelen gjelder selv om upassende metoder bare brukes på bestemte stadier av registrering eller deltakelse. I tillegg vil brukere som deltar i villedende SEO-aktiviteter, spesielt med søkeord som «MEXC Buy», «MEXC Login», «MEXC Official» eller «MEXC OTC» også bli diskvalifisert fra arrangementet.
7.Disse reglene trer i kraft 0. MEXC forbeholder seg retten til å gjennomgå arrangementets vilkår og iverksette nødvendige handlinger, inkludert mot brukere og deres eiendeler, i tilfeller av ondsinnet oppførsel eller misbruk av plattformen.
8.Belønninger vil bli utdelt innen 7 virkedager etter slutten av hver arrangementssyklus og tildelt basert på endelige rangeringer.
9.Alle deltakere må strengt overholde MEXCs vilkår for bruk. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver bruker som er involvert i svindel eller upassende oppførsel under arrangementet, inkludert registrering av flere kontoer eller andre aktiviteter relatert til ulovlige eller uredelige formål.
10.MEXC beholder de endelige tolkningsrettighetene for disse vilkårene. Vær oppmerksom på at disse vilkårene kan bli revidert, eller arrangementet kan bli avlyst uten forvarsel. Hold deg informert ved å sjekke oppdateringer til disse vilkårene og arrangementsdetaljene regelmessig.
11.Disse vilkårene er en integrert del av MEXC-brukeravtalen og personvernerklæringen. I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og MEXC-brukeravtalen eller personvernerklæringen, skal disse vilkårene gjelde.