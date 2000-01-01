JPY Kjøp Krypto-Karneval

Klatre på ledertavlen hver uke for å vinne 300 USDT – nye brukere kan få en ekstra belønning på 10 USDT!

Alle brukere kan konkurrere om ukentlige cashback-belønninger. Nye brukere kan også få en airdrop på 10 USDT på sitt første kryptokjøp!