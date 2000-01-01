Regler for hendelse

1 . Dette arrangementet er kun åpent for brukere som har fullført KYC-verifisering. Du kan sjekke bekreftelsesstatusen din her

2 . Kvalifisering vil bli bekreftet etter at arrangementet er avsluttet. Brukere som ikke oppfyller plasseringskravene vil ikke kvalifisere for belønninger.

3 . Kun innskudd gjort med bankkort eller kredittkort er kvalifisert for hendelsen.

4 . MEXC vil nøye vurdere alle brukere. Enhver bruk av tekniske metoder, som skript, roboter, gjentatte handlinger eller automatisering for kontoregistrering eller aktivitet, vil resultere i umiddelbar diskvalifikasjon. Denne regelen gjelder selv om upassende metoder bare brukes på bestemte stadier av registrering eller deltakelse. I tillegg vil brukere som deltar i villedende SEO-aktiviteter, spesielt med søkeord som «MEXC Buy», «MEXC Login», «MEXC Official» eller «MEXC OTC» også bli diskvalifisert fra arrangementet.

5 . Disse reglene trer i kraft . MEXC forbeholder seg retten til å gjennomgå arrangementets vilkår og iverksette nødvendige handlinger, inkludert mot brukere og deres eiendeler, i tilfeller av ondsinnet oppførsel eller misbruk av plattformen.

6 . Belønninger vil bli utdelt innen 7 virkedager etter slutten av hver arrangementssyklus og tildelt basert på endelige rangeringer.

7 . Alle deltakere må strengt overholde MEXCs vilkår for bruk. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver bruker som er involvert i svindel eller upassende oppførsel under arrangementet, inkludert registrering av flere kontoer eller andre aktiviteter relatert til ulovlige eller uredelige formål.

8 . MEXC beholder de endelige tolkningsrettighetene for disse vilkårene. Vær oppmerksom på at disse vilkårene kan bli revidert, eller arrangementet kan bli avlyst uten forvarsel. Hold deg informert ved å sjekke oppdateringer til disse vilkårene og arrangementsdetaljene regelmessig.