1.Dette arrangementet er kun åpent for brukere som har fullført KYC-verifisering. Du kan sjekke bekreftelsesstatusen din her.
2.Kvalifisering vil bli bekreftet etter at arrangementet er avsluttet. Brukere som ikke oppfyller plasseringskravene vil ikke kvalifisere for belønninger.
3.Kun innskudd gjort med bankkort eller kredittkort er kvalifisert for hendelsen.
4.MEXC vil nøye vurdere alle brukere. Enhver bruk av tekniske metoder, som skript, roboter, gjentatte handlinger eller automatisering for kontoregistrering eller aktivitet, vil resultere i umiddelbar diskvalifikasjon. Denne regelen gjelder selv om upassende metoder bare brukes på bestemte stadier av registrering eller deltakelse. I tillegg vil brukere som deltar i villedende SEO-aktiviteter, spesielt med søkeord som «MEXC Buy», «MEXC Login», «MEXC Official» eller «MEXC OTC» også bli diskvalifisert fra arrangementet.
5.Disse reglene trer i kraft . MEXC forbeholder seg retten til å gjennomgå arrangementets vilkår og iverksette nødvendige handlinger, inkludert mot brukere og deres eiendeler, i tilfeller av ondsinnet oppførsel eller misbruk av plattformen.
6.Belønninger vil bli utdelt innen 7 virkedager etter slutten av hver arrangementssyklus og tildelt basert på endelige rangeringer.
7.Alle deltakere må strengt overholde MEXCs vilkår for bruk. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver bruker som er involvert i svindel eller upassende oppførsel under arrangementet, inkludert registrering av flere kontoer eller andre aktiviteter relatert til ulovlige eller uredelige formål.
8.MEXC beholder de endelige tolkningsrettighetene for disse vilkårene. Vær oppmerksom på at disse vilkårene kan bli revidert, eller arrangementet kan bli avlyst uten forvarsel. Hold deg informert ved å sjekke oppdateringer til disse vilkårene og arrangementsdetaljene regelmessig.
9.Disse vilkårene er en integrert del av MEXC-brukeravtalen og personvernerklæringen. I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og MEXC-brukeravtalen eller personvernerklæringen, skal disse vilkårene gjelde.