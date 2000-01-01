Motta en futuresposisjon av tilsvarende verdi ved vellykket innskudd
Kreditt-/debetkort
Fiatinnskudd
Bankoverføring
Gjør krav på futuresbonus og åpne en posisjon
Etter at du har fullført betalingen, gjør du krav på Futures-bonusen din og åpner en posisjon. Du kan velge handelspar og retning.
Regler for hendelser
Regler for utdeling av belønninger
• Kun fiat-innskudd gjort via kreditt-/debetkort, bankoverføring eller fiat-innskudd er kvalifisert. Tredjepartsbetalinger og interne overføringer støttes ikke.
• Belønninger vil bli konvertert til USDT basert på USDT-ekvivalentverdien på tidspunktet for bestillingsfullføring (ikke på tidspunktet for bestillingsplassering).
• Belønningsutdelingen avsluttes: ()
• For å delta i arrangementet må minimumsbestillingsbeløpet være større enn 100 USDT.
• Minimumsbeløpet for Futures-ordrer må oppfylles for å løse inn belønningen. Krav blir ikke behandlet dersom dette kravet ikke er oppfylt.
• Når bonusen er gjort krav på, mottar brukerne en bonus tilsvarende 2 % av innskuddet (maks. 500 USDT), som automatisk åpner en posisjon i isolert marginmodus til markedspris i ett av seks USDT-M futurespar.
• Brukere med åpne posisjoner eller ventende ordrer i samme par kan ikke løse inn posisjoner. Sjekk Futures-lommeboken din før du løser inn.
Regler for bruk av futures-airdrop-posisjoner
1.Hent din futures-posisjon-airdrop på arrangementssiden, og gå deretter til futures-handelssiden for å se den umiddelbart.
2.Brukere kan legge til margin i den airdropede posisjonen for å øke potensiell gevinst, sette TP/SL-ordrer for den eller lukke posisjonen. Når posisjon-airdrop-en lukkes med fortjeneste, vil den realiserte PNL bli kreditert brukerens futures-konto, mens den gjenværende marginen fra airdrop-en automatisk blir tilbakekalt. Hvis posisjon-airdrop-en pådrar seg et tap (uten å legge til margin), er det maksimale tapet begrenset til selve airdrop-posisjonen. For mer informasjon, se de offisielle retningslinjene./nb-NO/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Verifiseringsregler
1. Brukere må sette inn penger ved hjelp av sin egen betalingsmetode. Ved innskudd via bankoverføring må du sørge for at referansekoden er korrekt angitt.
2. MEXC implementerer strenge verifiseringsprosedyrer for alle brukere. All bruk av teknisk manipulasjon - inkludert, men ikke begrenset til, elektroniske skript, bots, repeterende operasjoner eller automatiserte kontoregistreringer - vil føre til umiddelbar diskvalifisering. Disse retningslinjene gjelder strengt, selv om slike metoder bare brukes på bestemte stadier av registreringen eller deltakelsen. Videre vil brukere som driver med villedende SEO-praksis, spesielt de som retter seg mot søkeord som «MEXC Buy», «MEXC Login», «MEXC Official» eller «MEXC OTC», også bli diskvalifisert fra hendelsen.
3. MEXC forbeholder seg retten til å tolke de endelige vilkårene for dette arrangementet og iverksette passende tiltak mot ondsinnede aktiviteter eller misbruk av plattformen.
4. Alle brukere som deltar, må overholde MEXCs tjenestevilkår. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere brukere som deltar i bedragerske eller krenkende aktiviteter under hendelsen, inkludert registrering av flere kontoer eller aktiviteter knyttet til ulovlige eller bedragerske formål.
5. MEXC forbeholder seg den endelige tolkningsretten for disse vilkårene. Vær oppmerksom på at disse vilkårene kan bli endret eller at hendelsen kan bli avlyst uten forvarsel. Brukere oppfordres til å holde seg oppdatert om de siste vilkårene for hendelsen.
6. Disse vilkårene skal anses som en integrert del av MEXCs brukeravtale og personvernerklæring. I tilfelle motstrid skal disse vilkårene ha forrang.