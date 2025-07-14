True Base Army (TBA)
Kopējais balvu fonds
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
Kopējais ieguldījums
-- MX
Kopējais derīgais ieguldītais skaits
-- MX
  • MX ieguldīšana sākas

    2025-07-14 13:00

  • MX Apņemšanās beidzas

    2025-07-15 12:50
  • Tokenu izdale
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Iekļaušanas sarakstā laiks
    2025-07-15 15:00
1. MX Ieguldīšanas kritēriji
Momentuzņēmuma informācija

Līdz 2025-10-09 09:03
Mans kopējais jau derīgais skaits
0 MX
Mans prognozētais ieguldījuma koeficients--
2. MX Informācija par ieguldījumu
  Manas faktiski saņemtās balvas
    Manas faktiski saņemtās balvas
    -- TBA
  Manas prognozētās balvas
    Manas prognozētās balvas
    -- TBA
  Mans ieguldītais skaits
    Mans ieguldītais skaits
    -- MX
  Mans derīgais ieguldījums
    Mans derīgais ieguldījums
    -- MX

Pasākums ir beidzies

Norēķins ir pabeigts. Ja sekmīgi piedalījies šajā pasākumā, dodies uz atlīdzības vēstures lapu, lai skatītu informāciju par atlīdzību, kā arī apmeklē tūlītējo darījumu kontu, lai uzzinātu, vai saņēmi izdales tokenus.

Projektu šobrīd nav iespējams iekļaut biržas sarakstā tajā laikā, kāds bija norādīts informācijā par pasākumu, jo projekta autoriem ir radušās problēmas. Seko līdzi MEXC paziņojumiem, lai saņemtu jaunāko informāciju par projekta norisi.

MX Līmeņa mehānisms

Notikumu līmenisLīmeņa uzlabošanas nosacījumiIeguldījuma koeficients
V15MX turēšana100,0001
V2Aicini 1 atbilstošu uzaicināto1.5
V3Aicini 2 atbilstošus uzaicinātos1.55
V4Aicini 3 atbilstošus uzaicinātos1.6
V5Aicini 4 atbilstošus uzaicinātos1.65
V6Aicini 5 atbilstošus uzaicinātos1.7
V7Aicini 6 atbilstošus uzaicinātos1.75

Noteikumu apraksts

Jo vairāk MX tokenu ieguldīsi pasākumā un vairāk lietotāju uzaicināsi, jo augstāks būs tavs ieguldījuma koeficients un lielāka daļa no kopējā balvu fonda.

Piemērs: Pieņemsim, ka pasākumā ir divi dalībnieki, A un B.

A iegulda 2,999 MX bez atbilstošiem uzaicinātajiem, tāpēc ieguldījuma koeficients ir 1.

B iegulda 3,000 MX un tam ir 2 atbilstoši uzaicinātie lietotāji, tāpēc ieguldījuma koeficients ir 1.55.

A atlīdzības aprēķins:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B atlīdzības aprēķins:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Informācija par projektu
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Projekta dati

Kopējais tokenu skaits

1,000,000,000 TBA

Tokena veids

BASE

Kopējais izdales apjoms

26,315,790 TBA

Līguma adrese

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Balsu skaits

5 MX - 100,000 MX

Pasākuma noteikumi
1. Kad lietotāji atbilst dalības pasākumā kritērijiem, viņi var ieguldīt un laimēt MX izdales.
2. Pirms dalības Kickstarter pasākumā lietotājiem ir jāveic vismaz viens Futures tirdzniecības darījums (bez tirdzniecības pāra vai summas ierobežojumiem).
3. Sistēma veiks uzaicināto lietotāju momentuzņēmumu (derīgs 30 dienas) un mainīs līmeni nākamajā dienā. Lietotāji var apskatīt sava konta līmeņa koeficientu pasākuma lapā.
Ieguldīšanas mehānisms
Lietotāji var veikt ieguldījumus atbilstoši maksimālajai atļautajai summai. Sekmīgos ieguldījumus izmantos tikai balvu aprēķināšanai, bet MX neiesaldēs.
Izdales balvas
Izdales balvas = lietotāja pašreizējais derīgais ieguldītais skaits / visu lietotāju derīgais ieguldītais skaits * kopējais balvu fonds. Balvas nosūtīs uz lietotāja tūlītējo darījumu kontu pēc pasākuma beigām.
Atgādinājums par riskiem
1. Atsevišķos projektos var būt defekti tehnoloģiju, darbību un citu aspektu ziņā. Aicinām pieņemt lēmumu apdomīgi, vispirms iegūstot pilnīgu izpratni par projektu.
2. Projekta cena, par kuru balsoji, var būtiski svārstīties tirgus apstākļu vai citu līdzīgu iemeslu dēļ.
3. Iespējams, ka nevarēsi atsaukt visu vai daļu no projektā ieguldītās summas projektā izmantoto tehnoloģiju vai citu ar MEXC platformu saistīto iemeslu dēļ.
4. Ja viens lietotājs vairākos kontos kopā iegulda vairāk par 100,000 MX, saistītie konti var aktivizēt platformas risku kontroles mehānismus. Rīkojies piesardzīgi.