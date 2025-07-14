Momentuzņēmuma informācija
Pasākums ir beidzies
Norēķins ir pabeigts. Ja sekmīgi piedalījies šajā pasākumā, dodies uz atlīdzības vēstures lapu, lai skatītu informāciju par atlīdzību, kā arī apmeklē tūlītējo darījumu kontu, lai uzzinātu, vai saņēmi izdales tokenus.
MX Līmeņa mehānisms
|Notikumu līmenis
|Līmeņa uzlabošanas nosacījumi
|Ieguldījuma koeficients
|V1
|5 ≤ MX turēšana ≤ 100,000
|1
|V2
|Aicini 1 atbilstošu uzaicināto
|1.5
|V3
|Aicini 2 atbilstošus uzaicinātos
|1.55
|V4
|Aicini 3 atbilstošus uzaicinātos
|1.6
|V5
|Aicini 4 atbilstošus uzaicinātos
|1.65
|V6
|Aicini 5 atbilstošus uzaicinātos
|1.7
|V7
|Aicini 6 atbilstošus uzaicinātos
|1.75
Noteikumu apraksts
Jo vairāk MX tokenu ieguldīsi pasākumā un vairāk lietotāju uzaicināsi, jo augstāks būs tavs ieguldījuma koeficients un lielāka daļa no kopējā balvu fonda.
Piemērs: Pieņemsim, ka pasākumā ir divi dalībnieki, A un B.
A iegulda 2,999 MX bez atbilstošiem uzaicinātajiem, tāpēc ieguldījuma koeficients ir 1.
B iegulda 3,000 MX un tam ir 2 atbilstoši uzaicinātie lietotāji, tāpēc ieguldījuma koeficients ir 1.55.
A atlīdzības aprēķins:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B atlīdzības aprēķins:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Kopējais tokenu skaits
1,000,000,000 TBA
Tokena veids
BASE
Kopējais izdales apjoms
26,315,790 TBA
Balsu skaits
5 MX - 100,000 MX
2. Projekta cena, par kuru balsoji, var būtiski svārstīties tirgus apstākļu vai citu līdzīgu iemeslu dēļ.
3. Iespējams, ka nevarēsi atsaukt visu vai daļu no projektā ieguldītās summas projektā izmantoto tehnoloģiju vai citu ar MEXC platformu saistīto iemeslu dēļ.
4. Ja viens lietotājs vairākos kontos kopā iegulda vairāk par 100,000 MX, saistītie konti var aktivizēt platformas risku kontroles mehānismus. Rīkojies piesardzīgi.