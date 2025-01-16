Nopelni GPL līdz pat 5% apmērā—vieni no augstākajiem pieejamajiem stabilās kriptovalūtas procentiem
Ethena sintētiskā dolāra, USDe, mērķis ir nodrošināt pret cenzūru noturīgu, mērogojamu un stabilu kriptovalūtas risinājumu. Atšķirībā no tradicionālajām stabilajām kriptovalūtām, kas balstās uz bezseguma valūtas rezervēm, USDe uztur “mīkstu” piesaisti ASV dolāram, izmantojot delta risku ierobežošanas mehānismu atvasināto instrumentu tirgos. USDe ir pilnībā nodrošināts ķēdē ar pilnīgu caurspīdīgumu un ir brīvi savietojams visā DeFi ekosistēmā.
Lai piedalītos šajā pasākumā, lietotāju tūlītējo darījumu kontā ir jābūt vismaz 0.1 USDE. Nav nepieciešama manuāla reģistrācija, steikings vai iesaldēšana.
Procenti tiks aprēķināti, sākot no dienas, kad lietotāja minimālie tūlītējo darījumu konta uzkrājumi sasniegs 0.1 USDE (T). Procenti sāks uzkrāties no T+1. Pirmā procentu izmaksa notiks nākamajā dienā (T+2) un turpināsies katru dienu uz lietotāja tūlītējo darījumu kontu, ja vien tas atbilst prasībām.