Pelni USDE MEXC

Turi USDE un pelni katru dienu,
GPL līdz pat 5% apmērā!

Pašreizējie uzkrājumi
--
Uzkrātie procenti
--
Pelni USDE MEXC

Priekšrocības

Augsta peļņa

Augsta peļņa

Nopelni GPL līdz pat 5% apmērā—vieni no augstākajiem pieejamajiem stabilās kriptovalūtas procentiem

Viegli izmantot

Viegli izmantot

Vienkārši turi USDE un sāc pelnīt dienas procentus

Droši un elastīgi

Droši un elastīgi

Nav nepieciešams steikings vai iesaldēšana. Tavi līdzekļi būs pieejami jebkurā laikā.

Pelni procentus tikai 3 soļos, turot USDE

1

Reģistrēt MEXC kontu

Reģistrējies oficiālajā MEXC interneta vietnē vai mobilajā lietotnē un veic PSK verifikāciju.

2

Pirkt vai iemaksāt USDE

Izbaudi zemākās komisijas maksas tirgū MEXC tūlītējo darījumu tirdzniecībai

3

Pelnīt USDE

Turi USDE un pelni procentus katru dienu.

Kas ir Ethena USDe (USDE)？

Ethena sintētiskā dolāra, USDe, mērķis ir nodrošināt pret cenzūru noturīgu, mērogojamu un stabilu kriptovalūtas risinājumu. Atšķirībā no tradicionālajām stabilajām kriptovalūtām, kas balstās uz bezseguma valūtas rezervēm, USDe uztur “mīkstu” piesaisti ASV dolāram, izmantojot delta risku ierobežošanas mehānismu atvasināto instrumentu tirgos. USDe ir pilnībā nodrošināts ķēdē ar pilnīgu caurspīdīgumu un ir brīvi savietojams visā DeFi ekosistēmā.

Kas ir Ethena USDe (USDE)？

Pasākuma noteikumi

Dalības nosacījumi

Lai piedalītos šajā pasākumā, lietotāju tūlītējo darījumu kontā ir jābūt vismaz 0.1 USDE. Nav nepieciešama manuāla reģistrācija, steikings vai iesaldēšana.

Procentu aprēķināšana
  1. 1. Elastīgā steikinga periodā peļņa tiks aprēķināta, pamatojoties uz lietotāja minimālo USDE atlikumu tūlītējo darījumu kontā no ikdienas momentuzņēmumiem un GPL.
  2. 2. Dienas procentu likme tiks dinamiski koriģēta, pamatojoties uz ķēdes procentiem un visu platformas lietotāju kopējiem uzkrājumiem, ar maksimālo GPL 5% apmērā.
  3. 3. Faktiskā procentu likme ir atkarīga no ordera lapas - Elastīgie uzkrājumi-Informācija par procentiem attēlošanas.
Procentu izmaksa

Procenti tiks aprēķināti, sākot no dienas, kad lietotāja minimālie tūlītējo darījumu konta uzkrājumi sasniegs 0.1 USDE (T). Procenti sāks uzkrāties no T+1. Pirmā procentu izmaksa notiks nākamajā dienā (T+2) un turpināsies katru dienu uz lietotāja tūlītējo darījumu kontu, ja vien tas atbilst prasībām.

Lietotāja atbilstība
  1. 1. Lietotājiem ir jāveic primārā PSK verifikācija.
  2. 2. Apakškonti nav tiesīgi piedalīties.
  3. 3. Visiem dalībniekiem ir jāievēro MEXC pakalpojumu lietošanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt lietotājus, kas iesaistās ļaunprātīgās vai negodīgās darbībās.
  4. 4. MEXC patur tiesības noteikt šā pasākuma nosacījumu galīgo interpretāciju. Ja tev ir jautājumi, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu.