Reāllaika ZORBY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ZORBY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomom un ne tikai. Viegli apskati ZORBY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZORBY

ZORBY Cenas informācija

Kas ir ZORBY

ZORBY Oficiālā tīmekļa vietne

ZORBY Tokenomika

ZORBY Cenas prognoze

ZORBY Cena (ZORBY)

Nav sarakstā

1 ZORBY uz USD reāllaika cena:

--
----
-13.60%1D
ZORBY (ZORBY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:28:16 (UTC+8)

ZORBY (ZORBY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.92%

-13.64%

-35.22%

-35.22%

ZORBY (ZORBY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ZORBY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZORBY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZORBY ir mainījies par -1.92% pēdējā stundā, par -13.64% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZORBY (ZORBY) tirgus informācija

$ 39.67K
$ 39.67K$ 39.67K

--
----

$ 39.67K
$ 39.67K$ 39.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais ZORBY tirgus maksimums ir $ 39.67K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZORBY apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 39.67K.

ZORBY (ZORBY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ZORBY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ZORBY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ZORBY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ZORBY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.64%
30 dienas$ 0+8.49%
60 dienas$ 0-36.29%
90 dienas$ 0--

Kas ir ZORBY (ZORBY)?

gm, I'm Zorby — an unofficial Zora mascot created by MERV my mission will be to spread across the internet by leveraging the last Coins feature I will generate a new artwork of myself for each buy — and forever You can also earn real monii by spreading my artworks online It's one of the top Zora token, with +13000 holders, +2M of volume & +11000 artworks generated Now live on Base / Zora, on the token section

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ZORBY (ZORBY) resurss

Oficiālā interneta vietne

ZORBY cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZORBY (ZORBY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZORBY (ZORBY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZORBY prognozes.

Apskati ZORBY cenas prognozi!

ZORBY uz vietējām valūtām

ZORBY (ZORBY) tokenomika

ZORBY (ZORBY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZORBY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ZORBY (ZORBY)

Kāda ir ZORBY (ZORBY) vērtība šodien?
Reāllaika ZORBY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZORBY uz USD cena?
Pašreizējā ZORBY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZORBY tirgus maksimums?
ZORBY tirgus maksimums ir $ 39.67K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZORBY apjoms apgrozībā?
ZORBY apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija ZORBY vēsturiski augstākā cena?
ZORBY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija ZORBY vēsturiski zemākā cena?
ZORBY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ZORBY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZORBY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZORBY šogad kāps augstāk?
ZORBY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZORBY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:28:16 (UTC+8)

ZORBY (ZORBY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

