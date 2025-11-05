BiržaDEX+
Reāllaika ZooKeeper cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ZOO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZOO cenas tendenci MEXC.Reāllaika ZooKeeper cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ZOO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZOO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZOO

ZOO Cenas informācija

Kas ir ZOO

ZOO Oficiālā tīmekļa vietne

ZOO Tokenomika

ZOO Cenas prognoze

ZooKeeper logotips

ZooKeeper Cena (ZOO)

Nav sarakstā

1 ZOO uz USD reāllaika cena:

$0.00044293
-3.70%1D
mexc
USD
ZooKeeper (ZOO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:28:09 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.39793
$ 0
-0.84%

-3.74%

-9.13%

-9.13%

ZooKeeper (ZOO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ZOO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZOO visu laiku augstākā cena ir $ 0.39793, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZOO ir mainījies par -0.84% pēdējā stundā, par -3.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZooKeeper (ZOO) tirgus informācija

$ 208.48K
--
$ 215.16K
470.68M
485,769,338.4215991
Pašreizējais ZooKeeper tirgus maksimums ir $ 208.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZOO apjoms apgrozībā ir 470.68M ar kopējo apjomu 485769338.4215991. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 215.16K.

ZooKeeper (ZOO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ZooKeeper uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ZooKeeper uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ZooKeeper uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ZooKeeper uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.74%
30 dienas$ 0-32.14%
60 dienas$ 0-34.34%
90 dienas$ 0--

Kas ir ZooKeeper (ZOO)?

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ZooKeeper (ZOO) resurss

Oficiālā interneta vietne

ZooKeeper cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZooKeeper (ZOO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZooKeeper (ZOO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZooKeeper prognozes.

Apskati ZooKeeper cenas prognozi!

ZOO uz vietējām valūtām

ZooKeeper (ZOO) tokenomika

ZooKeeper (ZOO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZOO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ZooKeeper (ZOO)

Kāda ir ZooKeeper (ZOO) vērtība šodien?
Reāllaika ZOO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZOO uz USD cena?
Pašreizējā ZOO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZooKeeper tirgus maksimums?
ZOO tirgus maksimums ir $ 208.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZOO apjoms apgrozībā?
ZOO apjoms apgrozībā ir 470.68M USD.
Kāda bija ZOO vēsturiski augstākā cena?
ZOO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.39793 USD apmērā.
Kāda bija ZOO vēsturiski zemākā cena?
ZOO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ZOO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZOO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZOO šogad kāps augstāk?
ZOO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZOO cenas prognozi dziļākai analīzei.
ZooKeeper (ZOO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

