Reāllaika ZoidPay cena šodien ir 0.00606569 USD. Seko līdzi reāllaika ZPAY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZPAY cenas tendenci MEXC.Reāllaika ZoidPay cena šodien ir 0.00606569 USD. Seko līdzi reāllaika ZPAY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZPAY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZPAY

ZPAY Cenas informācija

Kas ir ZPAY

ZPAY Oficiālā tīmekļa vietne

ZPAY Tokenomika

ZPAY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ZoidPay logotips

ZoidPay Cena (ZPAY)

Nav sarakstā

1 ZPAY uz USD reāllaika cena:

$0.00610106
$0.00610106$0.00610106
-10.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ZoidPay (ZPAY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:28:01 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00578364
$ 0.00578364$ 0.00578364
24h zemākā
$ 0.00780218
$ 0.00780218$ 0.00780218
24h augstākā

$ 0.00578364
$ 0.00578364$ 0.00578364

$ 0.00780218
$ 0.00780218$ 0.00780218

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

-1.12%

-12.51%

+87.39%

+87.39%

ZoidPay (ZPAY) reāllaika cena ir $0.00606569. Pēdējo 24 stundu laikā ZPAY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00578364 līdz augstākajai $ 0.00780218, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZPAY visu laiku augstākā cena ir $ 1.79, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZPAY ir mainījies par -1.12% pēdējā stundā, par -12.51% pēdējo 24 stundu laikā un par +87.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZoidPay (ZPAY) tirgus informācija

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

--
----

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

Pašreizējais ZoidPay tirgus maksimums ir $ 2.39M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZPAY apjoms apgrozībā ir 392.00M ar kopējo apjomu 700000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.27M.

ZoidPay (ZPAY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ZoidPay uz USD bija $ -0.000867741553858718.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ZoidPay uz USD bija $ +0.0149993298.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ZoidPay uz USD bija $ +0.0285759544.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ZoidPay uz USD bija $ +0.005142752648207104.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000867741553858718-12.51%
30 dienas$ +0.0149993298+247.28%
60 dienas$ +0.0285759544+471.11%
90 dienas$ +0.005142752648207104+557.22%

Kas ir ZoidPay (ZPAY)?

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ZoidPay (ZPAY) resurss

Oficiālā interneta vietne

ZoidPay cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZoidPay (ZPAY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZoidPay (ZPAY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZoidPay prognozes.

Apskati ZoidPay cenas prognozi!

ZPAY uz vietējām valūtām

ZoidPay (ZPAY) tokenomika

ZoidPay (ZPAY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZPAY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ZoidPay (ZPAY)

Kāda ir ZoidPay (ZPAY) vērtība šodien?
Reāllaika ZPAY cena USD ir 0.00606569 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZPAY uz USD cena?
Pašreizējā ZPAY uz USD cena ir $ 0.00606569. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZoidPay tirgus maksimums?
ZPAY tirgus maksimums ir $ 2.39M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZPAY apjoms apgrozībā?
ZPAY apjoms apgrozībā ir 392.00M USD.
Kāda bija ZPAY vēsturiski augstākā cena?
ZPAY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.79 USD apmērā.
Kāda bija ZPAY vēsturiski zemākā cena?
ZPAY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ZPAY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZPAY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZPAY šogad kāps augstāk?
ZPAY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZPAY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:28:01 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

