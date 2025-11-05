BiržaDEX+
Reāllaika ZODIA cena šodien ir 0.00000975 USD. Seko līdzi reāllaika ZODIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZODIA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZODIA

ZODIA Cenas informācija

Kas ir ZODIA

ZODIA Tehniskais dokuments

ZODIA Oficiālā tīmekļa vietne

ZODIA Tokenomika

ZODIA Cenas prognoze

ZODIA Cena (ZODIA)

1 ZODIA uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
ZODIA (ZODIA) Tiešsaistes cenu diagramma
ZODIA (ZODIA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

$ 0.00132653
$ 0.00132653$ 0.00132653

$ 0.00000941
$ 0.00000941$ 0.00000941

0.00%

0.00%

ZODIA (ZODIA) reāllaika cena ir $0.00000975. Pēdējo 24 stundu laikā ZODIA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZODIA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00132653, savukārt zemākā - $ 0.00000941.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZODIA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZODIA (ZODIA) tirgus informācija

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais ZODIA tirgus maksimums ir $ 9.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZODIA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.75K.

ZODIA (ZODIA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ZODIA uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ZODIA uz USD bija $ -0.0000014792.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ZODIA uz USD bija $ -0.0000070176.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ZODIA uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000014792-15.17%
60 dienas$ -0.0000070176-71.97%
90 dienas$ 0--

Kas ir ZODIA (ZODIA)?

Zodia is an AI-powered crypto companion that learns your investment style, risk tolerance, and market preferences to provide personalized trading insights and portfolio guidance.

Currently offering free daily analysis with technical indicators and sentiment tracking, Zodia adapts its communication style and recommendations based on YOUR individual crypto journey and needs.

The platform is expanding toward advanced features like smart DCA automation, portfolio rebalancing suggestions, and proactive market alerts designed to help both new and experienced traders navigate the volatile crypto landscape.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ZODIA cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZODIA (ZODIA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZODIA (ZODIA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZODIA prognozes.

Apskati ZODIA cenas prognozi!

ZODIA uz vietējām valūtām

ZODIA (ZODIA) tokenomika

ZODIA (ZODIA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZODIA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ZODIA (ZODIA)

Kāda ir ZODIA (ZODIA) vērtība šodien?
Reāllaika ZODIA cena USD ir 0.00000975 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZODIA uz USD cena?
Pašreizējā ZODIA uz USD cena ir $ 0.00000975. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZODIA tirgus maksimums?
ZODIA tirgus maksimums ir $ 9.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZODIA apjoms apgrozībā?
ZODIA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija ZODIA vēsturiski augstākā cena?
ZODIA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00132653 USD apmērā.
Kāda bija ZODIA vēsturiski zemākā cena?
ZODIA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000941 USD.
Kāds ir ZODIA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZODIA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZODIA šogad kāps augstāk?
ZODIA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZODIA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:40:54 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

