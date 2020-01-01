ZKGPT (ZKGPT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ZKGPT (ZKGPT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ZKGPT (ZKGPT) informācija

ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://info.zkgpt.io
Tehniskais dokuments:
https://docs.zkgpt.io

ZKGPT (ZKGPT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ZKGPT (ZKGPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 28.82K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 28.82K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00414383
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
ZKGPT (ZKGPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ZKGPT (ZKGPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZKGPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZKGPT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZKGPT tokenomiku, uzzini ZKGPT tokena reāllaika cenu!

ZKGPT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZKGPT? Mūsu ZKGPT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.