ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers.
ZKGPT (ZKGPT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ZKGPT (ZKGPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ZKGPT (ZKGPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ZKGPT (ZKGPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ZKGPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ZKGPT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
ZKGPT cenas prognoze
ZKGPT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZKGPT? Mūsu ZKGPT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
