zJOE (ZJOE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par zJOE (ZJOE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
zJOE (ZJOE) informācija

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees.

Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell.

Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol.

xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vectorfinance.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.vectorfinance.io/

zJOE (ZJOE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos zJOE (ZJOE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Kopējais apjoms:
$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M
Apjoms apgrozībā:
$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.839411
$ 0.839411$ 0.839411
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.087044
$ 0.087044$ 0.087044
Pašreizējā cena:
$ 0.195018
$ 0.195018$ 0.195018

zJOE (ZJOE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

zJOE (ZJOE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZJOE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZJOE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZJOE tokenomiku, uzzini ZJOE tokena reāllaika cenu!

ZJOE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZJOE? Mūsu ZJOE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.