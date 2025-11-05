BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Zivoe Vault cena šodien ir 1.042 USD. Seko līdzi reāllaika ZVLT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZVLT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Zivoe Vault cena šodien ir 1.042 USD. Seko līdzi reāllaika ZVLT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZVLT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZVLT

ZVLT Cenas informācija

Kas ir ZVLT

ZVLT Tehniskais dokuments

ZVLT Oficiālā tīmekļa vietne

ZVLT Tokenomika

ZVLT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Zivoe Vault logotips

Zivoe Vault Cena (ZVLT)

Nav sarakstā

1 ZVLT uz USD reāllaika cena:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Zivoe Vault (ZVLT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:06:45 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) reāllaika cena ir $1.042. Pēdējo 24 stundu laikā ZVLT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZVLT visu laiku augstākā cena ir $ 1.046, savukārt zemākā - $ 1.028.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZVLT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Zivoe Vault (ZVLT) tirgus informācija

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

6.14M
6.14M 6.14M

6,139,065.750320517
6,139,065.750320517 6,139,065.750320517

Pašreizējais Zivoe Vault tirgus maksimums ir $ 6.30M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZVLT apjoms apgrozībā ir 6.14M ar kopējo apjomu 6139065.750320517. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.40M.

Zivoe Vault (ZVLT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Zivoe Vault (ZVLT)?

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Zivoe Vault cenas prognoze (USD)

Kāda būs Zivoe Vault (ZVLT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Zivoe Vault (ZVLT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Zivoe Vault prognozes.

Apskati Zivoe Vault cenas prognozi!

ZVLT uz vietējām valūtām

Zivoe Vault (ZVLT) tokenomika

Zivoe Vault (ZVLT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZVLT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Zivoe Vault (ZVLT)

Kāda ir Zivoe Vault (ZVLT) vērtība šodien?
Reāllaika ZVLT cena USD ir 1.042 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZVLT uz USD cena?
Pašreizējā ZVLT uz USD cena ir $ 1.042. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Zivoe Vault tirgus maksimums?
ZVLT tirgus maksimums ir $ 6.30M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZVLT apjoms apgrozībā?
ZVLT apjoms apgrozībā ir 6.14M USD.
Kāda bija ZVLT vēsturiski augstākā cena?
ZVLT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.046 USD apmērā.
Kāda bija ZVLT vēsturiski zemākā cena?
ZVLT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.028 USD.
Kāds ir ZVLT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZVLT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZVLT šogad kāps augstāk?
ZVLT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZVLT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:06:45 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,312.76
$101,312.76$101,312.76

-1.81%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,285.90
$3,285.90$3,285.90

-6.31%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.35
$155.35$155.35

-3.79%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2200
$2.2200$2.2200

-2.72%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,312.76
$101,312.76$101,312.76

-1.81%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,285.90
$3,285.90$3,285.90

-6.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2200
$2.2200$2.2200

-2.72%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.35
$155.35$155.35

-3.79%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16356
$0.16356$0.16356

-0.22%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.8931
$3.8931$3.8931

+2,495.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12000
$0.12000$0.12000

+682.26%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05880
$0.05880$0.05880

+66.66%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+51.21%