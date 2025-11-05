Zivoe Vault Cena (ZVLT)
Zivoe Vault (ZVLT) reāllaika cena ir $1.042. Pēdējo 24 stundu laikā ZVLT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZVLT visu laiku augstākā cena ir $ 1.046, savukārt zemākā - $ 1.028.
Īstermiņa veiktspējas ziņā ZVLT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Zivoe Vault tirgus maksimums ir $ 6.30M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZVLT apjoms apgrozībā ir 6.14M ar kopējo apjomu 6139065.750320517. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.40M.
Šodien cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Zivoe Vault uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|--
|30 dienas
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dienas
|$ 0
|--
|90 dienas
|$ 0
|--
Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.
zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.
zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.
The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.
Kāda būs Zivoe Vault (ZVLT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Zivoe Vault (ZVLT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Zivoe Vault prognozes.
Apskati Zivoe Vault cenas prognozi!
Zivoe Vault (ZVLT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZVLT tokena tokenomiku tagad!
