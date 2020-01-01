Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomika
ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms.
The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments
ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways.
ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost.
It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards.
ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%.
ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions.
ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ZILLIONXO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ZILLIONXO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ZILLIONXO tokenomiku, uzzini ZILLIONXO tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.